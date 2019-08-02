Общество
Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводкаРИА Новости вчера в 03:25
Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мутко поручил помочь пострадавшим от наводнения выпускникам Тулуна поступить на бюджет
Activityedu.ruвчера в 08:08
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
Обновлено в 06:14
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Футбол
Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике «Тунгусский»
"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 05:46
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепспора»
Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Военная делегация из США прилетает в Анкару
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой (Hami Aksoy) дал пресс-конференцию по этому вопросу.
Обновлено в 06:07
Космос
Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
«Реал» ведет борьбу за Бруну Фернандеша
Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Автоспорт
Николя Латифи выиграл субботнюю гонку Формулы 2 на Хунгароринге
Гонщик DAMS Николя Латифи одержал четвертую победу в сезоне-2019, выиграв субботний заезд Формулы 2 на Хунгароринге.
Обновлено в 05:46
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Игры
No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Обновлено вчера в 10:20
Хоккей
Минское «Динамо» подписало форварда Дрю Шора
Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с форвардом Дрю Шором.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад
В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41