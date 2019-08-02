Общество

Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводкаРИА Новости вчера в 03:25

Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.
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Мутко поручил помочь пострадавшим от наводнения выпускникам Тулуна поступить на бюджет

Activityedu.ruвчера в 08:08

Виталий Мутко хочет попросить Минпросвещения принять всех детей из пострадавших районов на бюджетные места в вузы

Вести Иркутсквчера в 05:09

Выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводка, помогут в поступлении

Дума ТВвчера в 03:29

Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводка

РИА Новостивчера в 03:25
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

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Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

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Обновлено вчера в 23:48
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Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
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Происшествия

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Общество

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Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
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Политика

Большинство демократов выступают за импичмент Трампа

В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
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Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
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Политика

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Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике «Тунгусский»

"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 05:46
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Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол

Лодыгин стал игроком «Газиантепспора»

Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
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Армия и оружие

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой (Hami Aksoy) дал пресс-конференцию по этому вопросу.
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Космос

Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор

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«Реал» ведет борьбу за Бруну Фернандеша

Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record.
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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
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Автоспорт

Николя Латифи выиграл субботнюю гонку Формулы 2 на Хунгароринге

Гонщик DAMS Николя Латифи одержал четвертую победу в сезоне-2019, выиграв субботний заезд Формулы 2 на Хунгароринге.
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Общество

В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Игры

No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа

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Хоккей

Минское «Динамо» подписало форварда Дрю Шора

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с форвардом Дрю Шором.
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Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
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Футбол

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Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
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«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
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ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

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Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

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Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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Тулун
Город в России
Город в Иркутской области России, административный центр Тулунского района. Вместе с прилегающими территориями образует муниципальное образование город Тулун со статусом городского округа.
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