Общество
Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводкаРИА Новости вчера в 03:25
Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.
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Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе
Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Политика
США сделали исключения из санкций против России
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Военные Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Космос
Вулкан воды превращается в громоотвод
Гроза над знаменитым вулканом Агуа (вулкан воды) в Гватемале запечатлена в этом электризующем изображении лесной достопримечательности.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД
Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Полузащитник Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено вчера в 11:40
Культура
Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в фильме «Брат-3»
Шоумен Стас Барецкий заявил, что американская актриса Дженнифер Энистон согласилась сняться в его фильме «Брат-3», но запросила слишком большой гонорар.
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Citroen анонсировал новинку, которая будет заменой модели С4
В 2020 году компания Citroen заменит хэтчбек C4 «знаменательным автомобилем».
Обновлено вчера в 07:32
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Финансы
Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%
Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Вертолет разбился у Фиджи, пишут СМИ
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Глюкоза обратилась к своим хейтерам
Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась к хейтерам. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:10
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 81 года скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Об этом сообщает пресс-служба театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:29