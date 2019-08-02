Общество

Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводкаРИА Новости вчера в 03:25

Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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