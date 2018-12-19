Я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Выборы нового главы российского футбола назначены на февраль 2019 года.

Футбол Футбол «Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги "Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".

Футбол Футбол Что Алли показал болельщикам «Арсенала» Болельщики "канониров" во время игры бросили бутылку с водой в хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли, который забил гол и отдал результативную передачу, на что футболист ответил показом на пальцах счёта матча, повернувшись в сторону трибун.

Футбол Футбол Хет-трик Гарета Бэйла вывел «Реал» в финал клубного чемпионата мира Полуфинальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Касима Антлерз» завершился в пользу мадридского клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Абу-Даби на стадионе «Зайед Спорт Сити».

Футбол Футбол «Шальке-04» уступил «Байеру» в домашнем матче Бундеслиги В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал леверкузенский «Байер».

Футбол Футбол Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед» Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent.

Футбол Футбол «Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.

Футбол Футбол «Бешикташ» хочет подписать Комличенко «Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».

Футбол Футбол Летом Сульшер попросил футболку у Дзюбы Сульшер попросил футболку для сына, а затем пошутил, что его сын такой же высокий, как Дзюба.

Футбол Футбол 18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал» Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.

Футбол Футбол Витсель включен в команду недели FIFA 19 Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.

Футбол Футбол «Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в матче Кубка Европы Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" обыграли немецкую "Альбу" в гостевом матче десятого тура регулярного чемпионата Кубка Европы.

Футбол Футбол Капелло отказался от работы в «Роме» Экс-наставник сборной России Фабио Капелло мог вернуться к активной футбольной жизни, но отверг предложение "Ромы" стать техническим директором.