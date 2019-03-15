Экономика
Мутко объяснил разницу в тарифах ЖКХ в регионахМосква 24 вчера в 12:55
Вице-премьер РФ Виталий Мутко объяснил разницу тарифов на коммунальные услуги в разных регионах.
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Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять… Это настолько поверхностно с обывательской точки зрения… Все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов.
— Виталий Мутко, российский политикURA.Ru вчера в 11:10
с чего всё началось
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах имеет объективные причины, при этом власти стремятся снизить имеющийся дисбаланс, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева.РИА Новостивчера в 04:09
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