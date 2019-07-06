Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской областиRT на русском 03:50
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Обновлено в 02:13
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила
Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Политика
ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство "Укринформ".
Обновлено вчера в 17:36
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Теннис
Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Космос
Все четыре отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье
Поисковики Роскосмоса вылетели за отделяющимися частями ракеты "Союз-2.1б", упавшими в Приамурье, сообщили в пятницу в ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).
Обновлено вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест
Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Политика
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подготовила петицию против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
Кудрин назвал «печальной» продажу АЗС финской Neste
В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Единоборства
ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество
Названы регионы-лидеры по числу разводов в России
Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Общество
Рождественская ярмарка Петербурга пройдет на Манежной площади
Администрация Петербурга проведет рождественскую ярмарку 2019-2020 на Манежной площади и прилегающих к ней улицах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Обновлено в 05:17