Общество

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской областиRT на русском 03:50

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Мутко: Будет сформирован план восстановления всех объектов в районах паводка в Приангарье

IrkutskMedia02:50

Сергей Левченко: на ликвидацию ЧС в связи с паводками Иркутской области нужно 31,2 млрд рублей

Телеинформ02:56

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

RT на русском03:50

31 млрд рублей понадобится для восстановления пострадавших районов Приангарья от паводка

ИрСити03:07

Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Интерфакс03:48

Замглавы Минстроя возглавил группу по восстановлению жилья после паводка

РИА Новости02:00

На ликвидацию последствий паводка в Иркутской области необходимо более 31,2 млрд рублей

ТАСС02:28
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Обновлено в 02:13
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол

«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила

Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна

Обновлено в 04:27
Политика

ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство "Укринформ".
Обновлено вчера в 17:36
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Теннис

Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона

Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Космос

Все четыре отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье

Поисковики Роскосмоса вылетели за отделяющимися частями ракеты "Союз-2.1б", упавшими в Приамурье, сообщили в пятницу в ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).
Обновлено вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини

Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Общество

Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод

К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Политика

Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подготовила петицию против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

Кудрин назвал «печальной» продажу АЗС финской Neste

В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект

Обновлено вчера в 23:12
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Единоборства

ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Общество

Рождественская ярмарка Петербурга пройдет на Манежной площади

Администрация Петербурга проведет рождественскую ярмарку 2019-2020 на Манежной площади и прилегающих к ней улицах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Обновлено в 05:17
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