Футбол

Мутко может уйти с поста президента РФС 6 декабря
Газета.Ru
09:21

Вице-премьер России Виталий Мутко с большой долей вероятности окончательно покинет пост президента Российского футбольного союза (РФС). Как сообщает "Чемпионат", о своем уходе чиновник намерен объявить на ближайшем заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря.
Газета.Ru09:21
с чего всё началось

Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза. О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря.
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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Российский футбольный союз
Общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне, формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
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