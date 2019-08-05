Экономика

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости 08:37

Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Переход на эскроу-счета в России признали «непростым»

Росбалт09:50

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета

РИА Новости08:37

Мутко сообщил, что на счета эскроу перешли 7% застройщиков

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Мутко: 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета

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Интерфакс08:54

Мутко назвал долю перешедших на эскроу-счета застройщиков

РБК09:47
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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