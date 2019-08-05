Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета

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