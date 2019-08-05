Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости вчера в 08:37
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено вчера в 06:43
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Германии беженец покусал полицейского и служебную собаку
В городе Ротвайл в Ротвайл 28-летний беженец покусал сотрудника полиции и служебную собаку при задержании.
Обновлено в 00:10
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Обновлено вчера в 20:56
Игры
Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
Обновлено вчера в 14:09
Баскетбол
Винс Картер проведет свой последний сезон в «Атланте»
Предстоящий сезон станет последним в карьере 42-летнего Картера.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Американцы нашли свою подводную лодку спустя 80 лет
Ранее, сообщалось, что найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 01:25
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Общество
Записать питомца к ветеринару теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»
Хозяева домашних животных теперь могут записать своих питомцев на прием к ветеринару с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:02
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Прохладная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник
Прохладная облачная погода и небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 04 августа в 23:02
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:57
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено вчера в 14:23
Кино
Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 21:43