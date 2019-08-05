Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости 08:37
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Музыка
Ник Кейв анонсировал выход нового альбома Grinderman
Обновлено в 02:16
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Видео взрывов боеприпасов на военном складе в Ачинске появилось в Сети
Жители Красноярского края запечатлели на фото и видео моменты взрывов, которые прогремели на складе боеприпасов, расположенном на территории военной части в Ачинском районе.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Дизайнеры показали широкофюзеляжную Jetta Mk6
Дизайнеры из rob3rtdesign предложили свой удивительный вариант Jetta.
Обновлено в 09:51
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Теннис
Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Пьяный мужчина прострелил голову ребенку в Нижнем Тагиле
Недалеко располагалась тарзанка. В результате одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику, который стоял в очереди на аттракцион.
Обновлено в 06:58
Финансы
Почему после новых санкций США рубль окреп
Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.
Обновлено в 10:40
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
Обновлено в 13:56
Здоровье
Депздрав: Кошачье мурлыканье успокаивает нервную систему
Обновлено в 00:00
Космос
Темная материя может быть «теплой»: ученые частицы, с которыми она может взаимодействовать
Ученые всегда полагали о их не взаимодействии с разными частицами, однако исследования на протяжении последних десятков лет показали, что это не так — темная материя способна взаимодействовать с определенными частицами.
Обновлено в 08:13
Космос
Астрообзор за июль: миссия к Урану и Нептуну, лунный интерферометр и глитчи нейтронных звезд
В июле в ArXiv.org появилась масса интересных статей по астрофизике.
Обновлено в 09:46
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Футбол
Футболист Теттех перешел из «Динамо» в турецкий «Газиантеп»
Турецкий футбольный клуб "Газиантеп" объявил о подписании соглашения с ганским полузащитником Абдул-Азизом Теттехом, ранее выступавшим за московское "Динамо".
Обновлено в 15:50
Наука
Ученые сочли пожар в городе майя актом тотальной войны
Обновлено в 11:48
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17