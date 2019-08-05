Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости 08:37
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Здоровье
В России могут появиться офисные медпункты
В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.
Обновлено в 05:24
Космос
NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Политика
Сенатор Косачев пригрозил странам-союзникам США ядерным оружием
«Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит ТАСС слова сенатора.
Обновлено в 14:25
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
Медведев поручил Минфину настроить систему управления финансами «Электронный бюджет»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину проанализировать жалобы регионов и донастроить работу системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Железнодорожные войска празднуют день рождения
Профессиональный праздник военнослужащих, военнообязанных, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск РФ приурочен ко дню формирования воинских отрядов, которые охраняли курсирование поездов и состояние дорог по маршруту Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 17:12
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Авто
Компания Audi показала электрический самокат
Обновлено в 13:44
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Здоровье
В Ленобласти начали цифровизацию поликлиник
Компьютеры и принтеры отправятся в 24 поликлиники региона.
Обновлено в 14:25
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия
На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41