Экономика

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости 08:37

Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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