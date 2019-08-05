Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости вчера в 08:37
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском
Обновлено в 03:02
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США
Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Наука
Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас
Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Общество
Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Продажи АвтоВАЗа выросли в России на 2,2% за 7 месяцев
Обновлено в 02:00
Наука
Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии
Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено 04 августа в 20:29
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Армия и оружие
Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы
В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Обновлено 04 августа в 14:12
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Кино
В киновселенной Marvel может появиться Красный Халк
Обновлено вчера в 15:32
Технологии
Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия
Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.
Обновлено в 02:25