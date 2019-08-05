Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счетаРИА Новости 08:37
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
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Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Обновлено в 11:16
Технологии
Mail.ru избавилась от доли во всемирно известном российском сервисе
Изменения в списке акционеров Холдинг Mail.ru Group вышел из состава акционеров компании Prisma Labs, разработчика российского фотоприложения Prisma, при помощи нейросетей превращающего обычные фотографии в аналоги картин знаменитых художников.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Авто
Acura не доверяет дилерам ремонт кузова суперкара NSX
Если у вас гибридный Acura NSX и вы по какой-то причине попали на нем в ДТП, вам придется забыть о ремонте у дилера, а тем более о самостоятельном вмешательстве в конструкцию кузова.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Космос
«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»
Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено вчера в 11:17
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Транспорт
В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость
Госавтоинспекция провела опрос среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову
В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял из пневматического оружия по жестяным банкам и попал в голову семилетнему ребенку.
Обновлено в 08:48
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток
Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:36
Финансы
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 6 августа
Доллар подорожал на 41,23 копейки – до 65,0546 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на вторник, 6 августа.
Обновлено в 06:48
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Устроивший ДТП у «Алатыря» водитель был на вечеринке с наркотиками
Водитель Kia Rio, который утром 4 августа на полном ходу врезался в стоявшие на светофоре машины в Екатеринбурге, мог за некоторое время до трагедии употребить алкоголь и наркотики.
Обновлено в 02:34
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
Администрация Дональда Трампа, видимо, решила срочно загладить свою вину перед американскими русофобами, огорченными и возмущенными недавним телефонным разговором, который Трамп провел с российским президентом.
Обновлено в 01:00