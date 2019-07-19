Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской областиРидус 09:07
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
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Футбол
Лэмпард: хочу, чтобы Зума остался в «Челси»
Обновлено в 12:57
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Обновлено в 04:25
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Дания одобрила газопровод в Польшу
Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд
Обновлено в 10:26
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Общество
«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Обновлено в 05:28
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
Обновлено в 13:22
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
С Балтийского вокзала не могут уехать электрички
Обновлено в 13:29