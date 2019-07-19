Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской областиРидус 09:07
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виталий Мутко во время совещания в городе Братске доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области, сообщает 19 июля РИА Новости.ИрСити07:57
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