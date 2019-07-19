Политика

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской областиВести.Ru 07:44

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко. По словам государственного деятеля, 25 июня в Иркутской области в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, среди них 447 — дети.
Читать в источнике
Обсудить27

Подробнее о событии

Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье

Известия08:29

Путин отчитал Мутко за размещение пострадавших в Иркутской области

РЕН ТВ08:13

Путин недоволен темпами размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области

ТАСС07:53

Мутко доложил Путину о работах по ликвидации последствий паводка в Приангарье

ИрСити07:57

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

Вести.Ru07:44

Путин ответил Мутко фразой «ничего хорошего» о пострадавшей в наводнении

РБК08:35

Путин возмутился темпами размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области

Московский Комсомолец08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено в 11:14
Армия и оружие

«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал

Обновлено в 17:11
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Обновлено в 16:57
Авто

«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5

«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика

Украинский суд отказался освободить Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено в 18:46
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия

У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой

Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой.
Обновлено в 15:33
Политика

Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах

"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Подросток угнал два самолета в Китае

Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
Обновлено в 10:23
Политика

Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США

Базз Олдрин, пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» и второй человек в истории, ступивший на Луну, на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о своем «разочаровании» в действиях NASA в последние 10-15 лет.
Обновлено в 18:45
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено в 18:07
Наука

Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона

Обновлено 17 июля в 09:46
Технологии

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Политика

Сенатор США назвал российское приложение угрозой нацбезопасности

Сенатор США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию, так как счел приложение FaceApp угрозой национальной безопасности.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

В Греции зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин.
Обновлено в 11:12
Общество

Крыши домов в Петербурге закроют для туристов

Обновлено в 05:21
Футбол

«Удинезе» пополнился форвардом «Реала»

«Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро.
Обновлено в 14:08
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено в 12:41
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане

Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное