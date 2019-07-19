О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко. По словам государственного деятеля, 25 июня в Иркутской области в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, среди них 447 — дети.

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы» Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Армия и оружие «Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57 Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика Украинский суд отказался освободить Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Происшествия У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой.

Политика Путин прокомментировал сокращение бюджетных мест в вузах "На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", – заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Происшествия Подросток угнал два самолета в Китае Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.

Политика Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США Базз Олдрин, пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» и второй человек в истории, ступивший на Луну, на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о своем «разочаровании» в действиях NASA в последние 10-15 лет.

Политика Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

Политика Сенатор США назвал российское приложение угрозой нацбезопасности Сенатор США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию, так как счел приложение FaceApp угрозой национальной безопасности.

Происшествия В Греции зафиксировано землетрясение Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин.

Футбол «Удинезе» пополнился форвардом «Реала» «Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро.

Футбол Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.