О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко. По словам государственного деятеля, 25 июня в Иркутской области в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, среди них 447 — дети.

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

Политика За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политика СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Здоровье Льготников Подмосковья обеспечили лекарствами В Московской области успешно решают проблему с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами, сообщила в эфире телеканала «360» региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Происшествия В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч.3 ст.144 УК РФ).

Происшествия Инну Чурикову перевели в реанимацию Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.

Общество Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.

Здоровье Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Батецком районе В Батецком районе обнаружили очаг африканской чумы свиней - три трупа кабанов были найдены 17 июля в лесном массиве охотхозяйства у деревни Заосье.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Транспорт В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.

Политика Пушков рекомендовал «Нафтогазу» умерить амбиции по транзиту газа Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал "Нафтогазу" не ставить России условия по транзиту, поскольку именно Киеву нужен этот договор.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

Происшествия Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Кино Как интернет отреагировал на трейлер мюзикла «Кошки» В 2019 году режиссер принялся за не менее амбициозный и исторически значимый проект — экранизацию мюзикла «Кошки» английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

Экономика Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.

Политика Продление ареста Вышинского связали с выборами в Раду Продление ареста главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского очень печально, но ситуация может измениться после выборов в Верховную раду.