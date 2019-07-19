Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской областиВести.Ru 07:44
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко. По словам государственного деятеля, 25 июня в Иркутской области в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, среди них 447 — дети.
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Путин возмутился темпами размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области
Московский Комсомолец08:06
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