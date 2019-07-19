Политика

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской областиВести.Ru 07:44

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко. По словам государственного деятеля, 25 июня в Иркутской области в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, среди них 447 — дети.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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