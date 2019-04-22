Экономика
Мутко: 95% жилья в России будет достроено по старым правиламDP.RU вчера в 13:20
Примерно 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам, без перехода на проектное финансирование. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в понедельник, 22 апреля.
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Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности
Ведомостивчера в 07:30
В России без перехода на эскроу-счета разрешат достроить дома с готовностью 30 процентов и выше
Фонтанка.Рувчера в 07:56
Вебинар по разъяснению правил подачи отчетности застройщиков в новой форме прошёл в Главгосстройнадзоре Московской области
Большая Балашиха21 апреля в 18:28
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Политика
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам войны
Совет Федерации одобрил правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице
Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»
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Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
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Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
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Футбол
Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»
Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Обновлено вчера в 18:48
Хоккей
Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
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Дикие тигр и леопард в Приморье впервые попали на видео
По последним данным «Земли леопарда», на территории парка проживают 91 взрослый леопард и 22 их детеныша и 30 амурских тигров с 9 тигрятами.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено вчера в 23:38
Религия
Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Транспорт
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Недвижимость
Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять лет
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»
При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Коломойский рассказал о возвращении на Украину
Как заявил Коломойски изданию "Левый берег", он обязательно вернется на родину, но не раньше, чем объявят официальные результаты выборов Второй тур выборов президента прошел на Украине в минувшее воскресенье.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 16:40
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Авто
Назван ТОП-5 авто с ценой до 350 тысяч и оцинкованным кузовом
Эксперты назвали 5 таких автомобилей в ценовой категории до 350 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия
Число жертв при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20
В колумбийском департаменте Каука при сходе оползня погибли 20 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Обновлено вчера в 18:58
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Компания «МРСК Сибири» объявила о новой серии отключений в Хакасии
Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин опубликовал обращение к жителям Хакасии.
Обновлено вчера в 23:39
Интернет
Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов
Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование и выявил самые ненадёжные пароли пользователей интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Great Wall делает ставку на роскошную версию кроссовера Haval F5
Уже осенью 2018-го «молодежный» Haval F5 вышел на домашний рынок и почти сразу же завоевал симпатии китайских автомобилистов.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Владимир Путин планирует посетить пострадавшее от пожаров Забайкалье
Президент России Владимир Путин планирует посетить Забайкальский край по дороге во Владивосток, где 25 апреля пройдёт встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 00:03