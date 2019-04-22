Мутко: 95% жилья в России будет достроено по старым правиламDP.RU вчера в 13:20

Примерно 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам, без перехода на проектное финансирование. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в понедельник, 22 апреля.

Мутко: 95% жилья в России будет достроено по старым правилам

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