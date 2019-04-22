Экономика

Мутко: 95% жилья в России будет достроено по старым правиламDP.RU вчера в 13:20

Примерно 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам, без перехода на проектное финансирование. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в понедельник, 22 апреля.
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Мутко сообщил, что около 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам

ТАССвчера в 13:01

В России не снизят планку для системообразующих застройщиков

РИА Новостивчера в 14:39

Мутко: 95% жилья в России будут достраивать без эскроу-счетов

Вести.Ruвчера в 13:08

В среднем 4 млн кв.м. строящегося жилья не попадает под критерии для достройки по старым правилам долевого строительства

Интерфаксвчера в 14:32

Мутко: 95% жилья в России будет достроено по старым правилам

DP.RUвчера в 13:20

К июлю в России введут 22 млн кВ.м. долевого жилья

SM Newsвчера в 09:31

По старой схеме будет достраиваться 95% строящегося жилья

БН.рувчера в 11:00
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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