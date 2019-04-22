Экономика
Мутко: 95% жилья в России будет достроено по старым правиламDP.RU вчера в 13:20
Примерно 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам, без перехода на проектное финансирование. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в понедельник, 22 апреля.
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Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Транспорт
Власти Севастополя одобрили проект планировки восьмого этапа «Тавриды»
Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил проект планировки и межевания территории восьмого этапа трассы "Таврида".
Обновлено в 04:58
Технологии
В России запустили в производство устройство для общения силой мысли
Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Наука
Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за 50 лет
Исследователи утверждают, что в периоде между 1972-80 годами в Гренландии таяло порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами – 51 Гт в год, между 1990-2000 годами – 41 Гт в год, однако в этот период отсутствовало достаточное количество надежных данных.
Обновлено в 05:14
Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено вчера в 04:21
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой
Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
Обновлено в 02:04
Экономика
Реальные доходы россиян значительно уменьшились
Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Кино
Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»
Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.
Обновлено в 10:03