Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрамГазета.Ru 02:44
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Президент России Владимир Путин во вторник поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом, отметив, что мусульманские организации вносят вклад в единение российских народов.
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По духовным и медицинским показаниям: как правильно завершить пост Рамадан
Sputnik Абхазия02 июня в 04:04
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