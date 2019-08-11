Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрамВЕСТИ35.РФ 02:54
Сегодня мусульмане отмечают праздник жертвоприношения – Курбан-байрам. Дата зависит от лунного календаря, поэтому в разных странах дни празднования могут отличаться. Курбан-байрам является кульминацией хаджа в Мекку – это паломничество, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый верующий.
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Забыть ссоры, угостить соседей. Как в СКФО отмечают Курбан-байрам
Аргументы и Факты - Ставрополь09 августа в 04:41
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядках
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
Энергетика
Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости
Иран рассчитывает полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений.
Обновлено в 10:53
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Американский военный погиб во время операции на севере Ирака
Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Политика
The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами
Как пишет The Guardian, на мнение женщин мог повлиять развод Джонсона.
Обновлено в 03:10
Футбол
Рибери, Кокорин, Мамаев, Заболотный – лучшие комментарии
Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют» slland: — Мамаев основной претендент на золотой мякиш.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия
На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
На Храмовой горе в Иерусалиме полиция применила светошумовые гранаты для разгона мусульман, протестовавших против сбора евреев у входа на гору.
Обновлено в 05:19
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Интернет
Нейросеть научилась превращать людей в персонажи аниме
Программисты из Южной Кореи придумали нейросеть, которая может превращать обычное фото в портрет героя аниме.
Обновлено в 11:16
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45