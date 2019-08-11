Сегодня мусульмане отмечают праздник жертвоприношения – Курбан-байрам. Дата зависит от лунного календаря, поэтому в разных странах дни празднования могут отличаться. Курбан-байрам является кульминацией хаджа в Мекку – это паломничество, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый верующий.

Футбол «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Происшествия Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядках Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.

Футбол «Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Энергетика Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости Иран рассчитывает полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Политика Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".

Происшествия Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Политика Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Армия и оружие Американский военный погиб во время операции на севере Ирака Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Политика The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами Как пишет The Guardian, на мнение женщин мог повлиять развод Джонсона.

Футбол Рибери, Кокорин, Мамаев, Заболотный – лучшие комментарии Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют» slland: — Мамаев основной претендент на золотой мякиш.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Происшествия На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией На Храмовой горе в Иерусалиме полиция применила светошумовые гранаты для разгона мусульман, протестовавших против сбора евреев у входа на гору.

Интернет Нейросеть научилась превращать людей в персонажи аниме Программисты из Южной Кореи придумали нейросеть, которая может превращать обычное фото в портрет героя аниме.

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

Экономика Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.