Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрамВЕСТИ35.РФ 02:54

Сегодня мусульмане отмечают праздник жертвоприношения – Курбан-байрам. Дата зависит от лунного календаря, поэтому в разных странах дни празднования могут отличаться. Курбан-байрам является кульминацией хаджа в Мекку – это паломничество, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый верующий.
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Курбан-байрам

Коммерсантъ08:29

Курбан-байрам 2019: когда отмечается, история и традиции, хадж и жертвоприношение баранов

ФАН09 августа в 03:00

Мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам 11 августа

Life.ruвчера в 18:11

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

Вести.Ruвчера в 17:14

Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

ТАССвчера в 17:03

Забыть ссоры, угостить соседей. Как в СКФО отмечают Курбан-байрам

Аргументы и Факты - Ставрополь09 августа в 04:41

Подлинная сущность ислама

Известия01:00
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления

Обновлено в 09:12
Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядках

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного вещества

Обновлено в 09:48
Энергетика

Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости

Иран рассчитывает полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений.
Обновлено в 10:53
Происшествия

На Канарах из-за природного пожара эвакуированы около тысячи человек

Обновлено в 09:10
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика

Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным

Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Американский военный погиб во время операции на севере Ирака

Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Обновлено вчера в 10:33
Политика

The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами

Как пишет The Guardian, на мнение женщин мог повлиять развод Джонсона.
Обновлено в 03:10
Футбол

Рибери, Кокорин, Мамаев, Заболотный – лучшие комментарии

Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют» slland: — Мамаев основной претендент на золотой мякиш.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия

На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией

На Храмовой горе в Иерусалиме полиция применила светошумовые гранаты для разгона мусульман, протестовавших против сбора евреев у входа на гору.
Обновлено в 05:19
Политика

Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве

Обновлено вчера в 12:20
Интернет

Нейросеть научилась превращать людей в персонажи аниме

Программисты из Южной Кореи придумали нейросеть, которая может превращать обычное фото в портрет героя аниме.
Обновлено в 11:16
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Экономика

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
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