Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульманеСтерлеград вчера в 23:00
Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться. Стерлеград поздравляет всех мусульман с этим великим праздником.
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Выборы баранов и пробки из людей: 15 лучших фото Курбан-байрама со всей страны
Екатеринбург Онлайн06:28
Верующие мусульмане готовятся отметить один из главных религиозных праздников - Курбан-байрам
Вся Уфа09 августа в 03:21
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Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Обновлено в 06:06
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Политика
Американка инструктировала задержанных на несанкционированном митинге в Москве
В социальных сетях появилось видео, на котором достаточно подробно запечатлен «американский след» в несанкционированном мероприятии в Москве.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины
Обновлено 09 августа в 09:32
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Более 10 тысяч человек собралось на акции за честные выборы на проспекте Сахарова
В субботу на проспекте Сахарова пройдет пятая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за честные выборы.
Обновлено вчера в 06:41
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам
Обновлено в 05:43
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Религия
Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от нового сезона.
Обновлено в 07:23
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей
В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.
Обновлено в 02:40
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено 08 августа в 21:41
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено 09 августа в 04:21
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15