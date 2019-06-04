Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрамГазета.Ru 02:44

Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Президент России Владимир Путин во вторник поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом, отметив, что мусульманские организации вносят вклад в единение российских народов.
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Равиль Гайнутдин
Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на землях Палестины, на земле Ирака и Сирии, Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь.
— Равиль ГайнутдинОбщественное телевидение России 03:16

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Как мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник окончания Рамадана

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РИА Новости00:29

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