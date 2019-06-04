Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрамЭхо Москвы 04:31
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
По духовным и медицинским показаниям: как правильно завершить пост Рамадан
Sputnik Абхазия02 июня в 04:04
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:42
Наука
В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком
Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
Обновлено в 05:33
Экономика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье
Сотрудница Росгвардии помогла спасти новорожденного ребенка с заболеванием сердца
Сотрудница столичного управления Росгвардии спасла жизнь новорожденному ребенку с серьезным заболеванием сердца.
Обновлено в 04:55
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова попросила всех родителей России не включать в рацион питания детей макароны, сосиски, консерванты, торты и другие мучные изделия, так как это ведёт к ожирению и прочим заболеваниям.
Обновлено в 05:34
Общество
Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пытаются сохранить семью ради дочери
Возможно, именно поэтому супруги, находящиеся практически на грани разрыва из-за возможных измен Купера с певицей Леди Гагой, всеми силами пытаются хоть как-то сохранить семью, пусть даже через «не хочу».
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине
Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Происшествия
При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек
На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено вчера в 14:30
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Теннис
Серена Уильямс попала в список богатейших женщин мира по версии Forbes
Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, оказавшаяся в списке самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes, которая смогла собственными усилиями заработать своё состояние.
Обновлено в 03:54
Политика
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Обновлено в 03:13
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество
Разработаны два варианта российских электронных паспортов
Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ откроется 7 июня
Обновлено в 03:16
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье
Росздравнадзор: таблетки от давления могут вызвать рак
Таблетки от гипертонии (повышенного давления), изготовленные из китайских компонентов, содержат химикат НДМА (потенциально опасная примесь N-нитрозодиметиламина), - сообщает Life.ru.Отмечается, что провоцировать онкологические заболевания лекарственное средство может только при длительном употреблению.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Новая iOS 13 будет доступна не для всех iPhone
Компания Apple объявила о выпуске новой операционной системы iOS 13, которая сильно изменит облик iPhone, в том числе благодаря темному режиму.
Обновлено в 04:04
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48