Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрамЭхо Москвы 04:31

Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
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Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Газета.Ru02:44

Мусульмане отметят Ураза-байрам

Солнечногорское телевидение02 июня в 20:09

Мусульмане празднуют Ураза-байрам. ФАН-ТВ

ФАН02:07

Мусульмане празднуют Ураза-байрам: видео молитвы у соборной мечети Москвы

Московский Комсомолец03:02

4 июня: мусульмане празднуют Ураза-байрам

РИА Новостивчера в 05:45

Время подвести итоги испытания

Вечерняя Москва03:41

По духовным и медицинским показаниям: как правильно завершить пост Рамадан

Sputnik Абхазия02 июня в 04:04
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:42
Наука

В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком

Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
Обновлено в 05:33
Экономика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

Сотрудница Росгвардии помогла спасти новорожденного ребенка с заболеванием сердца

Сотрудница столичного управления Росгвардии спасла жизнь новорожденному ребенку с серьезным заболеванием сердца.
Обновлено в 04:55
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Обновлено в 04:27
Здоровье

Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова попросила всех родителей России не включать в рацион питания детей макароны, сосиски, консерванты, торты и другие мучные изделия, так как это ведёт к ожирению и прочим заболеваниям.
Обновлено в 05:34
Общество

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы

37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк пытаются сохранить семью ради дочери

Возможно, именно поэтому супруги, находящиеся практически на грани разрыва из-за возможных измен Купера с певицей Леди Гагой, всеми силами пытаются хоть как-то сохранить семью, пусть даже через «не хочу».
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку

В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Происшествия

При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек

На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Экономика

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено вчера в 14:30
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
Теннис

Серена Уильямс попала в список богатейших женщин мира по версии Forbes

Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, оказавшаяся в списке самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes, которая смогла собственными усилиями заработать своё состояние.
Обновлено в 03:54
Политика

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР

Обновлено в 03:13
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество

Разработаны два варианта российских электронных паспортов

Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка

Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ откроется 7 июня

Обновлено в 03:16
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье

Росздравнадзор: таблетки от давления могут вызвать рак

Таблетки от гипертонии (повышенного давления), изготовленные из китайских компонентов, содержат химикат НДМА (потенциально опасная примесь N-нитрозодиметиламина), - сообщает Life.ru.Отмечается, что провоцировать онкологические заболевания лекарственное средство может только при длительном употреблению.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Новая iOS 13 будет доступна не для всех iPhone

Компания Apple объявила о выпуске новой операционной системы iOS 13, которая сильно изменит облик iPhone, в том числе благодаря темному режиму.
Обновлено в 04:04
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
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