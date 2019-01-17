Мусса Дембеле в скором времени станет игроком «Гуанчжоу Фули»Soccer.ru 04:14

Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщает, что клуб достиг соглашения с "Гуанчжоу Фули" по поводу трансфера полузащитника Муссы Дембеле. 31-летний футболист в скором времени станет игроком китайской команды.

Мусса Дембеле в скором времени станет игроком «Гуанчжоу Фули»

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