Происшествия

Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в ЧелябинскеИнтерфакс вчера в 23:42

Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ. Микроавтобус перевозил 13 пассажиров по маршруту "Уфа - Нижневартовск"
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«Меня спас спальник»: пассажирка Peugeot рассказала, как пережила ДТП с мусоровозом в Челябинске

74.ru06:02

В Челябинске сообщили о тяжелом состоянии пострадавших в столкновении «КамАЗа» с автобусом

URA.Ru00:25

Ночью в Челябинске столкнулись пассажирский микроавтобус и «Камаз»

Челябинский обзорвчера в 21:25

В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах

РИА Новости00:39

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом и «КамАЗом» в Челябинске

ТАСС00:18

Фото с места ДТП в Челябинске, где пострадало 11 человек

РЕН ТВвчера в 23:49

Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске

Интерфаксвчера в 23:42
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Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Транспорт

Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:27
Финансы

Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам

Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Наука

Названа смертельная опасность недосыпа

Обновлено в 06:10
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Авто

Aston Martin анонсировал дизайн серийного кроссовера DBX

Британская компания Aston Martin поделилась официальным тизером на новую модель серийного кроссовера Aston Martin DBX.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Экономика

Назван комфортный доход для выплаты ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что при снижении инфляции до 4 процентов ставки по ипотечным кредитам могут дойти до 7-8 процентов.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив

Молодой мужчина проплыл на надувном матрасе около десяти километров и пересек Мессинский пролив. Об инциденте рассказали местные СМИ.
Обновлено в 01:32
Общество

Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом

Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Энергетика

В Кишиневе рассказали о переговорах с «Газпромом» о «Турецком потоке»

Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.
Обновлено в 05:18
Культура

Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 03:08
Космос

На МКС провели испытания системы дозаправки спутников

Второй, многофункциональный MFT2, управляет адаптерами криогенного залива, а робот для визуальной инспекции VIPIR2 подтверждает, что заправка была проведена надлежащим образом.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Футбол

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»

Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
Обновлено в 01:31
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