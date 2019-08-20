Происшествия
Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в ЧелябинскеИнтерфакс вчера в 23:42
Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ. Микроавтобус перевозил 13 пассажиров по маршруту "Уфа - Нижневартовск"
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:27
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Авто
Aston Martin анонсировал дизайн серийного кроссовера DBX
Британская компания Aston Martin поделилась официальным тизером на новую модель серийного кроссовера Aston Martin DBX.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Экономика
Назван комфортный доход для выплаты ипотеки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что при снижении инфляции до 4 процентов ставки по ипотечным кредитам могут дойти до 7-8 процентов.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив
Молодой мужчина проплыл на надувном матрасе около десяти километров и пересек Мессинский пролив. Об инциденте рассказали местные СМИ.
Обновлено в 01:32
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Энергетика
В Кишиневе рассказали о переговорах с «Газпромом» о «Турецком потоке»
Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.
Обновлено в 05:18
Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 03:08
Космос
На МКС провели испытания системы дозаправки спутников
Второй, многофункциональный MFT2, управляет адаптерами криогенного залива, а робот для визуальной инспекции VIPIR2 подтверждает, что заправка была проведена надлежащим образом.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Футбол
Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»
Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
Обновлено в 01:31