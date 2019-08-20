Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ. Микроавтобус перевозил 13 пассажиров по маршруту "Уфа - Нижневартовск"

Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.

Экономика Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.

Наука На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Транспорт Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Происшествия Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Политика Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».

Финансы Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Авто Aston Martin анонсировал дизайн серийного кроссовера DBX Британская компания Aston Martin поделилась официальным тизером на новую модель серийного кроссовера Aston Martin DBX.

Происшествия В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.

Экономика Назван комфортный доход для выплаты ипотеки Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что при снижении инфляции до 4 процентов ставки по ипотечным кредитам могут дойти до 7-8 процентов.

Происшествия На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

Происшествия Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив Молодой мужчина проплыл на надувном матрасе около десяти километров и пересек Мессинский пролив. Об инциденте рассказали местные СМИ.

Общество Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.

Технологии Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.

Армия и оружие Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Энергетика В Кишиневе рассказали о переговорах с «Газпромом» о «Турецком потоке» Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.

Космос На МКС провели испытания системы дозаправки спутников Второй, многофункциональный MFT2, управляет адаптерами криогенного залива, а робот для визуальной инспекции VIPIR2 подтверждает, что заправка была проведена надлежащим образом.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».