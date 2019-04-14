Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежамиВедомости вчера в 17:57

Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом), – часть операторов может прекратить работу.
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