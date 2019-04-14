Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежамиВедомости вчера в 17:57
Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом), – часть операторов может прекратить работу.
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Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
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Там, где оживают легенды Ле Мана
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«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
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Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
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Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
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Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
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Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
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Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
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Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
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Обновлено в 00:10
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
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Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
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