Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось
Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.Ведомостивчера в 17:32
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
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Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Общество
Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях
Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
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Общество
Взрыв башни атомной станции попал на видео
Закрытие последних атомных станций намечено на 2022 год. По плану, к 2050 году Германия должна производить 80 процентов энергии из ВИЭ.
Обновлено в 13:49
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека
Обновлено в 16:09
Здоровье
В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.
Обновлено в 02:57
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 13:46
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10
Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено в 13:53
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 04:17
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:26
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Наука
Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле
На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Футбол
Азар выбрал номер Роналду в «Реале»
Обновлено в 13:19
Футбол
Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост
Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
Обновлено в 16:42
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23