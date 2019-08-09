Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось

Мусорная реформа под угрозой

Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.
Ведомостивчера в 17:32

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«Ведомости»: «Мусорная» реформа под угрозой для ее операторов – многие оказались на грани банкротства

БИЗНЕС Online00:50

СМИ: Мусорная реформа оказалась под угрозой срыва

Московский Комсомолец03:37

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

РБК02:42

У мусорных операторов в России возникли проблемы

Росбалт03:23

Мусорная реформа в России оказалась под угрозой

Эхо Москвы01:02

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

URA.Ruвчера в 19:25

Мусорная реформа под угрозой

Ведомостивчера в 17:32
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Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
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Общество

Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
Обновлено в 14:27
Общество

Взрыв башни атомной станции попал на видео

Закрытие последних атомных станций намечено на 2022 год. По плану, к 2050 году Германия должна производить 80 процентов энергии из ВИЭ.
Обновлено в 13:49
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

Обновлено в 16:09
Здоровье

В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.
Обновлено в 02:57
Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Обновлено в 13:46
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10

Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено в 13:53
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 04:17
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Транспорт

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:26
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Кино

В сети появились первые кадры из сериала «Политик» с Гвинет Пэлтроу

Обновлено в 16:36
Наука

Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле

На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Спорт

Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Футбол

Азар выбрал номер Роналду в «Реале»

Обновлено в 13:19
Футбол

Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост

Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
Обновлено в 16:42
Футбол

Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»

Обновлено в 06:23
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