Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
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с чего всё началось
Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.Ведомостивчера в 17:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:03, Вашингтон
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено вчера в 17:28
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения
Ранее News.ru писал, что правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Общество
«Уральские авиалинии» станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Обновлено в 01:41
Общество
Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 01:14
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено вчера в 14:15
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Наука
Ученые выяснили, какую группу крови «предпочитают» комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета провели исследование, которое показало, людей с какой группой крови предпочитают кусать комары.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей
«Авангард» хочет подписать иностранного центрального нападающего
Руководство омского «Авангарда» надеется закрыть позицию центрального форварда легионером.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Футбол
Экс-игрок «Анжи» повторил знаменитый гол в ворота сборной Франции
Бывший защитник сборной Бразилии и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос повторил удар, которым он забил мяч со штрафного в товарищеской встрече против команды Франции в 1997 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:54
Политика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено вчера в 16:40