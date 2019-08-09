Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.

с чего всё началось

Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Политика «Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.

Армия и оружие СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Футбол «Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.

Общество Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Ранее News.ru писал, что правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.

Общество Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Политика Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.

Общество «Уральские авиалинии» станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.

Общество Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.

Политика Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Кино Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома» Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.

Политика Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

Наука Ученые выяснили, какую группу крови «предпочитают» комары Ученые из Сибирского государственного медицинского университета провели исследование, которое показало, людей с какой группой крови предпочитают кусать комары.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Хоккей «Авангард» хочет подписать иностранного центрального нападающего Руководство омского «Авангарда» надеется закрыть позицию центрального форварда легионером.

Здоровье Названы самые опасные для здоровья сыры По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Футбол Экс-игрок «Анжи» повторил знаменитый гол в ворота сборной Франции Бывший защитник сборной Бразилии и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос повторил удар, которым он забил мяч со штрафного в товарищеской встрече против команды Франции в 1997 году, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Футбол Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.