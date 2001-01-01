Футбол

Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории АМатч ТВ 07:23

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории А. Напомним, что 35-летний специалист исполняет обязанности наставника команды с апреля 2018 года после отставки Игоря Шалимова.
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Тренер «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

ТАСС06:59

Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А

Sportbox.RU07:23

Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А

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Мусаев сдал экзамен для получения тренерской лицензии «А»

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Наставник «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

Юга.ру09:02

Тренер «Краснодара» Мусаев сдал экзамен для получения тренерской категории А

Sports.ru07:44
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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