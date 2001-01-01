Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории АМатч ТВ 07:23

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории А. Напомним, что 35-летний специалист исполняет обязанности наставника команды с апреля 2018 года после отставки Игоря Шалимова.

Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А

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