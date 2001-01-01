Футбол
Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории АМатч ТВ 07:23
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории А. Напомним, что 35-летний специалист исполняет обязанности наставника команды с апреля 2018 года после отставки Игоря Шалимова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено в 08:25
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР
Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Политика
Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка
В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.
Обновлено в 07:48
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Авто
Новая Toyota RAV4 и еще 4 автобестселлера, которые покорят Россию в 2019 году
Среди потенциальных автохитов: новая Toyota RAV4, УАЗ Патриот c автоматом (а может и дизелем), китайский кросс-купе и другие.
Обновлено в 07:44
Общество
Жители российского города захотели бежать в Канаду
Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Международный «Авиадартс» снова пройдёт под Рязанью
«Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдёт на полигоне Дубровичи под Рязанью», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Обновлено в 02:08
Авто
Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году
Исполнительный директор Mazda Акира Марумото (Akira Marumoto) в интервью ресурсу Automotive News Europe обозначил планы компании по выпуску электрифицированных автомобилей.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Политика
Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия
СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде
Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19