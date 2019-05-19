Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру 11:24

Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»

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Футбол «Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов Ранее сегодня выход в Лигу чемпионов гарантировал себе московский «Локомотив», занимающий второе место в РПЛ.

Хоккей Сборная Чехии разгромила австрийцев в матче чемпионата мира Сборная Чехия по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии в матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Религия Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Подросток пострадал от контакта с линией электропередач в ТиНАО По словам очевидцев, шестнадцатилетний подросток сильно пострадал от контакта с линией электропередач.

Армия и оружие На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С» Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».

Шоу-бизнес Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.

Теннис Надаль победил Джоковича и защитил титул чемпиона турнира ATP в Риме Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс 1000» в Риме.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

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Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении» Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.

Политика Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.

Музыка Верка Сердючка выступит на «Евровидении» Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.

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