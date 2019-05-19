Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру 11:24

Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Спорт день за днем

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Наука Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.

Армия и оружие В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.

Происшествия Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Ижевске Легковой автомобиль въехал в фонарный столб в Ижевске, в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщили в воскресенье ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Удмуртии.

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Футбол Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.

Происшествия Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.

Происшествия В Москве участник полумарафона умер после финиша В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Хоккей Швейцария — Россия 0:2 (2-й период) Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.