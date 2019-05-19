Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру 11:24

Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Спорт день за днем

Транспорт Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.

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Футбол Ростов — Зенит 1:0 "Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.

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Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

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