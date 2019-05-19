Футбол
Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру 11:24
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на гостевой матч 29 тура чемпионата РПЛ против «Ростова». В стартовом составе за команду впервые в официальных матчах выйдет 20-летний Леон Мусаев.
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