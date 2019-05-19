Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру 11:24

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на гостевой матч 29 тура чемпионата РПЛ против «Ростова». В стартовом составе за команду впервые в официальных матчах выйдет 20-летний Леон Мусаев.

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Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»

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