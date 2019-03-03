Футбол

Мусаев рассказал, почему Игнатьев не сыграл со «Спартаком»RT на русском вчера в 13:46

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил причину отсутствия форварда Ивана Игнатьева в заявке команды на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почему переговоры Игнатьева и «Краснодара» это очень важно

Спорт-Экспресс13:30

«Игроки Краснодара боятся идти против Галицкого». Стали известны подробности ссылки Игнатьева в дубль

Спорт день за днем12:52

Мусаев: у футболиста Игнатьева нет конфликта с клубом

РИА Новостивчера в 14:50

Мусаев рассказал, почему Игнатьев не сыграл со «Спартаком»

RT на русскомвчера в 13:46

Мусаев: у Игнатьева нет конфликта, он был не готов к матчу со «Спартаком»

Чемпионатвчера в 13:45

Мусаев: «Никакого конфликта между „Краснодаром“ и Игнатьевым нет»

Sport24.ruвчера в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Обновлено в 13:03
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено в 14:56
Политика

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено в 12:10
Кино

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер после инсульта

Обновлено в 13:23
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Хоккей

СКА обыграл «Спартак» в овертайме и сравнял счет в серии

Красно-белые уступили гостям в овертайме со счетом 2:3. Серия переезжает в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Политика

СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 11:58
Общество

Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»

Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
Обновлено в 07:34
Политика

Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 13:33
Спорт

Юстина Ковальчик: «Я за полную отмену терапевтических исключений»

Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
Обновлено в 14:45
Политика

Яковенко назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей

4 марта 2018 года в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль отравились «неизвестным веществом» и были госпитализированы в критическом состоянии.
Обновлено в 13:58
Политика

Миллер: «Северный поток-2» не повторит судьбу «Южного потока»

«Северный поток-2» не повторит судьбу «Южного потока». Такое заявление сделал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 12:19
Экономика

Законопроект о доплатах пенсионерам рассмотрят 5 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце февраля заявлял, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, а выплаты начнутся не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.
Обновлено в 06:23
Политика

Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»

Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
Обновлено в 11:53
Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Политика

Макрон предложил создать Европейский совет безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать Европейский совет безопасности, в который вошла бы Великобритания.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб

Обновлено в 10:14
Происшествия

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону Украины

Обновлено в 08:16
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Барыс» во втором овертайме

Обновлено в 15:15
Финансы

Forbes назвал лучшие банки мира

Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Обновлено в 15:23
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Обновлено в 08:24
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Общество

Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана

Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Хоккей

ВХЛ: в игре «Рязань» — «Рубин» произошла массовая драка

В матче плей-офф Высшей хоккейной лиги «Рязань» — «Рубин» (0:2) произошла массовая драка.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Сотрудник колонии получил 12 лет за убийство заключённого

Бывший сотрудник исправительной колонии общего режима в городе Клинцы в Брянской области приговорён к 12 годам лишения свободы за убийство заключённого с помощью простыни.
Обновлено в 14:27
Общество

Ежегодный карнавал открывается в Бразилии

Ежегодный карнавал открывается в Бразилии.
Обновлено 01 марта в 02:16
ещё по теме
Иван Александрович Игнатьев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное