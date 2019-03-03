Футбол

Мусаев рассказал, почему Игнатьев не сыграл со «Спартаком»RT на русском вчера в 13:46

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил причину отсутствия форварда Ивана Игнатьева в заявке команды на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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