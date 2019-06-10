Футбол

Мусаев получил тренерскую лицензию категории АЧемпионат 15:07

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Теперь специалист может стать полноценным главным тренером команды. Ранее из-за отсутствия лицензии Мусаев не мог официально возглавить «Краснодар».
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Тренер «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Об этом ТАСС в понедельник заявили в пресс-службе "Краснодара".
ТАСС06:59

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Мусаев получил необходимую тренерскую лицензию

Советский спорт12:43

Мусаев получил лицензию А. Теперь «Краснодар» может сделать его главным тренером

Sport24.ru11:53

Тренер «Краснодара» Мусаев сдал экзамен для получения тренерской категории А

Sports.ru07:44

Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А

Sportbox.RU07:23

Мусаев сдал экзамен для получения тренерской лицензии «А»

Soccer.ru07:16

Тренер «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

ТАСС06:59

Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А

Матч ТВ07:23
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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Благодаря усовершенствованному интерфейсу и новому функционалу горожанин, зарегистрированный на портале, может одним кликом получить все необходимые электронные услуги.
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Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.
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МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
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В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
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Кто полетит на Венеру

2020-е годы станут в летописи космических исследований периодом активного изучения Венеры.
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Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку

Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
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Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
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Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

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После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
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Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
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