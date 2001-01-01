Футбол

Мусаев объяснил отсутствие Сулейманова в стартовом составеЕвро-футбол.ру 09:31

Краснодар — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Артем Тимофеев
30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
54′
58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
62′
64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Сергей Петров
71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
73′
87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
90′+2′
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Крыльями Советов" в эфире канала "Матч Премьер".
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