Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубкахРИА Новости 10:44
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
Обновлено в 14:23
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 12:56
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Здоровье
В Челябинской области медиков будут привлекать в малые города и села
Глава региона Алексей Текслер поручил создать дополнительную программу, которая поможет привлечь медиков в малые города и села.
Обновлено в 12:02
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Футбол
«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче
Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Наука
Все популярные мифы о кофе, чае и какао
Обновлено в 05:19
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Общество
Появились первые фотографии полного солнечного затмения
Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Политика
Медведев уволил главу Рослесхоза
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Обновлено в 14:08
Политика
Шемякин показал Путину его в молодости
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Энергетика
«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Футбол
Хет-трик Дарфалу не спас «Витесс» Слуцкого от поражения
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе клуба из Арнема хет-триком отметился Уссама Дарфалу.
Обновлено в 13:09
Общество
Жена Новосельцева требует с него алименты
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков.
Обновлено в 05:35