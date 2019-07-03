Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубкахРИА Новости 10:44
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре
Спасение гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:39
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
Обновлено в 08:48
Политика
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Турция усиливает свою военную группировку на территории Сирии
Анкара потребовала у России взять под контроль сирийские войска, принять меры по предотвращению дальнейших обстрелов наблюдательного пункта ВС Турции.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Общество
В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек
Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.
Обновлено в 12:10
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Общество
У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН
Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.
Обновлено в 12:40
Политика
Путин выступит на международном форуме «Развитие парламентаризма»
Сегодня, 3 июля, президент РФ Владимир Путин выступит на международном форуме «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 00:27
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний
Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20