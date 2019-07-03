Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубкахРИА Новости 10:44

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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В УЕФА подтвердили, что Мусаев не сможет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в еврокубках

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