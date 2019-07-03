Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубкахРИА Новости 10:44

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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В УЕФА подтвердили, что Мусаев не сможет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в еврокубках

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Источник: УЕФА наложил санкции на тренера «Краснодара» Мусаева

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В УЕФА объяснили, почему Мусаеву запрещено быть главным тренером «Краснодара» в еврокубках

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СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамье «Краснодара»

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Тренер «Краснодара» будет руководить игрой команды с трибуны

Metaratings04:17
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
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Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
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В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
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