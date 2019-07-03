Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубкахРИА Новости 10:44

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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В УЕФА объяснили, почему Мусаеву запрещено быть главным тренером «Краснодара» в еврокубках

Матч ТВ10:50

В УЕФА подтвердили, что Мусаев не сможет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в еврокубках

Sport24.ru10:25

Источник: УЕФА наложил санкции на тренера «Краснодара» Мусаева

Советский спорт08:53

Мусаева не будет на скамейке «Краснодара» в еврокубках?

Спорт-Экспресс16:55

Мусаев не сможет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в еврокубках

Чемпионат10:48

СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамье «Краснодара»

RT на русском06:32

Тренер «Краснодара» будет руководить игрой команды с трибуны

Metaratings04:17
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