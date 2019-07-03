Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубкахРИА Новости 10:44
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Происшествия
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли на Северном флоте
1 июля в российских территориальных водах вблизи Североморска на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»
По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике
Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поставила рекорд бесстрашия
Обновлено в 18:00
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Экономика
Банк «Уралсиб» продлевает автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Банк «Уралсиб» продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с господдержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 08:27
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Космос
Впервые стал известен состав атмосферы «мини-Нептуна»
Было установлено: атмосфера экзопланеты не содержит тяжелых элементов, которые присутствуют в оболочке Земли (речь идёт об углероде и кислороде), однако в ней много водорода и гелия – смесь этих компонентов образует самый верхний слой «мини-Нептуна».
Обновлено в 07:56
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«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака
Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.
Обновлено в 06:38
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde
"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Бритни Спирс призналась, что страдает от головных болей и астмы
Следом певица призналась, что страдает от головных болей, астмы.
Обновлено в 15:55
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10%
За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Политика
Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ
Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Энергетика
«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
Космос
МКС вывела в космос семь малых спутников за сутки
Обновлено в 13:22
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в четверг у тихоокеанского побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 19:32
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Транспорт
Аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево начнет ходить из Одинцова
"Аэроэкспресс" и Центральная пригородная Пассажирская компания (ЦППК) запускают с 4 июля совместные рейсы аэропорт Шереметьево - Одинцово, которые на участке между Одинцово и Белорусским вокзалом в Москве будут ходить как обычные пригородные поезда.
Обновлено в 17:22
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14