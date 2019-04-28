Футбол

Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара»RT на русском 14:26

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда отработала хорошо.
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