Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара»RT на русском 14:26

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда отработала хорошо.

Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара»

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