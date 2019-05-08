Футбол

Мусаев: «Зенит» выложится на 100 процентов в матче с ЦСКАРИА Новости 04:30

"Зенит" в минувшие выходные в шестой раз в истории стал чемпионом страны. 12 мая "сине-бело-голубые" проведут домашний матч с ЦСКА. "ЦСКА – это принципиальный соперник, мы будем выходить и выкладываться на 100 процентов, обязательно будем хотеть победить", - сказал Мусаев журналистам.
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Мусаев: «Зенит» выложится на 100 процентов в матче с ЦСКА

РИА Новости04:30

Леон Мусаев: «Непередаваемые ощущения от чемпионства, нереальные»

Спорт-Экспресс04:25

Мусаев: «ЦСКА для „Зенита“ — принципиальный соперник. Выложимся на 100%, чтобы победить»

Sport24.ru04:10

Леон Мусаев: «Два дня после чемпионства испытывал непередаваемые ощущения»

Матч ТВ04:22

Леон Мусаев: Будем выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА

Телеканал Санкт-Петербург05:22

Леон Мусаев: «Два дня не мог успокоиться после того, как стали чемпионами»

Петербургский дневник04:28

Леон Мусаев о том, что играет по 10 минут: «Все равно я очень благодарен Семаку. Это колоссальный опыт»

Sports.ru04:28
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Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит-2» и молодёжной сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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