Футбол
Мусаев: «Зенит» выложится на 100 процентов в матче с ЦСКАРИА Новости 04:30
"Зенит" в минувшие выходные в шестой раз в истории стал чемпионом страны. 12 мая "сине-бело-голубые" проведут домашний матч с ЦСКА. "ЦСКА – это принципиальный соперник, мы будем выходить и выкладываться на 100 процентов, обязательно будем хотеть победить", - сказал Мусаев журналистам.
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Леон Мусаев: «Два дня не мог успокоиться после того, как стали чемпионами»
Петербургский дневник04:28
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