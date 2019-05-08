Мусаев: «Зенит» выложится на 100 процентов в матче с ЦСКАРИА Новости 04:30

"Зенит" в минувшие выходные в шестой раз в истории стал чемпионом страны. 12 мая "сине-бело-голубые" проведут домашний матч с ЦСКА. "ЦСКА – это принципиальный соперник, мы будем выходить и выкладываться на 100 процентов, обязательно будем хотеть победить", - сказал Мусаев журналистам.

Мусаев: «Зенит» выложится на 100 процентов в матче с ЦСКА

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