"Ростов" не меняется, он использует одну схему, одну модель, есть таки небольшие изменения, то, что мы смотрели в последних играх, но в целом это та же команда, с которой любому сопернику играть очень сложно.

Мусаев: «„Ростов“ не меняется, он использует одну схему, одну модель»

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Футбол Футбол Кокорин и Мамаев встретились в суде Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября.

Футбол Футбол Валерий Карпин: «Ростов» боялся атаковать в матче с «Краснодаром» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей (2:2) с «Краснодаром» в рамках первой игры 1/4 финала Кубка России отметил самоотдачу и дисциплину своих футболистов, а также остался доволен результатом встречи.

Футбол Футбол «Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".

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Футбол Футбол Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира-2022 Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер заявил, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении турнира.

Футбол Футбол Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

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