Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандалаЧемпионат вчера в 15:39
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Мурад Мусаев: «Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал»
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
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