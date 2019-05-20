Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандалаЧемпионат вчера в 15:39

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Мурад Мусаев: «Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал»

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