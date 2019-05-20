Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандалаЧемпионат 15:39
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Общество
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Происшествия
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Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
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Армия и оружие
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Эстонские военные заявили о нарушении воздушного пространства республики российским самолётом Ту-154.
Обновлено в 16:38
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Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли 32 человека
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Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
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Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
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Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский и представители Соединённых Штатов в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».
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Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
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Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
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Общество
В Казани отменили общегородской последний звонок
В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.
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Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
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Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
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Авто
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Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
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Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
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